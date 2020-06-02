В Одинцове задержали мужчину с 1 кг героина

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в покушении на сбыт более 1 кг героина задержан в подмосковном Одинцове. Об этом сообщила ТАСС во вторник начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции возле одного из домов на улице Северная задержан 31-летний уроженец одной из стран Средней Азии, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств. В ходе личного досмотра у него обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством - героином, общей массой более 320 гр", - сказала она.

Мужчина признался, что собирался сделать закладку. В его автомобиле нашли еще два свертка с героином. В общей сложности изъято свыше 1 кг наркотика.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), он заключен под стражу. Устанавливаются его возможные сообщники.