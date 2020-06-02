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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В Баффало внедорожник врезался в строй полицейских

В результате наезда пострадали два сотрудника полиции

ТАСС, 2 июня. Двое полицейских получили серьезные травмы во время разгона массовых беспорядков в городе Баффало (штат Нью-Йорк) в ночь на вторник в результате наезда внедорожника. Об этом сообщил в Twitter Марк Полонкарц, глава исполнительной власти округа Эри.

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"Власти и полиция округа Эри занимаются инцидентом на Бэйли-авеню в Баффало, в ходе которого двое полицейских были сбиты автомобилем", - указал он.

По поступающей информации, пострадавшие были госпитализированы. Они получили серьезные травмы, но находятся в стабильном состоянии. Водитель и пассажиры автомобиля задержаны.

На появившейся в интернете видеозаписи видно, как отряд полиции в спецснаряжении вытесняет протестующих с Бэйли-авеню в Баффало. В этот момент в строй врезается автомобиль, проезжает сквозь него и скрывается. Некоторые из полицейских остаются лежать на земле.

В нескольких штатах с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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