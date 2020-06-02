В Москве возбудили дело после попытки неизвестного украсть 3,4 млн рублей из банкомата

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после попытки злоумышленника вскрыть банкомат на юго-востоке Москвы и похитить 3,4 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в службу "02" поступило сообщение от службы безопасности банка о срабатывании системы пожарной сигнализации (СПС) на улице Чистова. Полицейские, прибыв на место, выяснили, что в дополнительный офис банка вошел неизвестный и неустановленным предметом попытался вскрыть фальшпанель банкомата. Вскрыть панель ему не удалось и он скрылся.

На момент срабатывания СПС в банкомате находились 3 млн 443 тыс. 950 рублей. Возбуждено уголовное дело о попытке кражи, сказали в пресс-службе.