В Хабаровском крае поезд сбил медведицу с тремя медвежатами

ХАБАРОВСК, 2 июня. /ТАСС/. Поезд в Хабаровском крае сбил медведицу с тремя медвежатами, один медвежонок выжил. Об этом сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов региона.

"Медведица с тремя медвежатами попала под поезд на путях. Погибли все, кроме одного медвежонка", - сказал представитель министерства. Это произошло недалеко от Хабаровска, на место выезжали сотрудники заповедника "Большехехцирский", предполагается, что медведи вышли с этой территории.

Он сообщил, что выжившего медвежонка сейчас везут в реабилитационный центр "Утес", где его попытаются выходить. "Он тяжеленький, конечно, но ветеринары занимаются", - сказали в министерстве.