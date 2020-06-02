СК возбудил уголовное дело после обрушения моста под Мурманском

МУРМАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Следственный комитет Северо-Западного следственного управления на транспорте возбудил уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском. Об этом во вторник сообщается на сайте СУ СК России.

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту обрушении пролета железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)", - говорится в сообщении.

Во время обрушения моста никто не пострадал, место крушения обследовано специалистами СУ СК на транспорте. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Днем в понедельник при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано. В Кольском районе введен режим ЧС. Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году, мост состоит из пяти опор.

В новость внесены изменения (10:33 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.