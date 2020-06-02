Следствие требует ареста создателя бренда "Довгань" Лиллевяли

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Следователь ходатайствует об аресте создателя брендов "Довгань" и "Смак" Германа Лиллевяли по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хорошевского суда Москвы, рассматривающего вопрос о мере пресечения предпринимателю.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Лиллевяли меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

Лиллевяли в 1995 основал ЗАО "Ликомп холдинг". Компания занималась развитием российских торговых марок "Довгань" и "Смак", а также финансовым и банковским бизнесом. В 2013 году бизнесмен создал инвестиционную компанию Financial Group, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже. Партнерами этой компании на российском рынке были компании "Анкор инвест" и "Столичная финансовая группа".

В мае 2020 года газета "Коммерсантъ" опубликовала материал, в котором говорилось об уголовном деле пятерых менеджеров среднего звена "Анкор инвеста", в том числе Владимира Михайлова и Артема Лаптева. По версии газеты, в отношении них было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в связи с хищением $150 млн у инвесторов. Как писал "Коммерсантъ", организатором этого преступления следователи считали Лиллевяли, который на момент выхода публикации находился на Кипре.