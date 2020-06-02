Суд отправил под домашний арест замглавы Мичуринска по делу о мошенничестве

ТАСС, 2 июня. Замглавы Мичуринска Тамбовской области Марине Самылиной предъявлено обвинение в особо крупном размере, она отправлена под домашний арест на два месяца. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

22 мая Самылина была по решению суда отправлена под домашний арест на 10 дней.

"Самылиной предъявлено обвинение, она отправлена под домашний арест на два месяца", - сообщили в УМВД.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в особо крупном размере при прошлогоднем благоустройстве парка в наукограде Мичуринске Тамбовской области. На допрос по этому уголовному делу была вызвана замглавы города Самылина. Подробности уголовного дела не раскрываются.