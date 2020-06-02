В Росгвардии заявили, что погибший при задержании житель Екатеринбурга угрожал сотрудникам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга, который погиб 1 июня, оказав сопротивление сотрудникам Росгвардии, совершил разбойное нападение и угрожал правоохранителям. Об этом во вторник сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

1 июня уральские СМИ сообщили, что житель Екатеринбурга, похитивший несколько рулонов обоев, оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии при задержании и был убит. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова направила запрос в региональное следственное управление СК.

"Необходимо понимать, что до прибытия спецназа Росгвардии к месту, где закрылся в квартире гражданин, который кстати ранее судим за незаконный оборот наркотиков, совершил не какое-то мелкое преступление, мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкое - разбойное нападение, в ходе которого угрожал ножом персоналу, кстати по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - сообщил Грибакин.

Он добавил, что после этого подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции, прибывшим к нему по месту жительства. Выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, чем нанес травмы пытавшемуся его задержать оперативнику, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь.

"При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБР и вел себя агрессивно. В результате в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, было принято решение на открытие огня", - уточнил представитель Росгвардии, добавив, что решение о входе в квартиру было принято после безрезультатных переговоров с отцом подозреваемого.

По словам Грибакина, при проведении следственных действий в квартире у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. "Для чего были собраны эти вещи, будет также установлено в ходе следствия. В связи с тем, что расследование продолжается, мы призываем СМИ и общественность воздержаться от преждевременных выводов и дождаться результатов проверок, которые проводят сразу несколько ведомств" - резюмировал представитель Росгвардии.