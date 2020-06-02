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Замыкание электропроводки стало причиной крупного пожара в Самарской области

В результате ЧП сгорело 11 домов, их жильцам оказывается помощь в восстановлении документов

САМАРА, 2 июня. /ТАСС/. Крупный пожар, произошедший в поселке Яицкое Самарской области, в результате которого сгорели 11 домов, произошел из-за замыкания электропроводки. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном во вторник.

"Причиной возгорания стало замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.

Пожар в поселке произошел 26 мая, сообщение о возгорании поступило в МЧС в 7:30 мск. Сгорело 11 частных домов, в которых, по предварительным данным, могли проживать более 100 человек. Погибших и пострадавших не было. Жители самостоятельно покинули дома до приезда пожарных.

По данным администрации Волжского района, в котором расположен поселок, установлено, что на месте находилось лишь три законных дома. Гражданам оказывается помощь в восстановлении документов, устанавливается, кто именно был прописан в сгоревших домах.

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