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На проспекте Андропова в Москве затруднено движение из-за столкновения трех легковых машин

Авария произошла в районе дома 1

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на проспекте Андропова на юге Москвы из-за столкновения трех легковых автомобилей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управления столичной Госавтоинспекции.

"Около 13:00 мск на проспекте Андропова в районе дома 1 произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Движение автотранспорта затруднено в обе стороны", - сказала собеседница агентства.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства устанавливаются.

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