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В Подмосковье мужчина, не получив денег за ремонт четырех машин, поджег их

Ущерб составил более 1,5 млн рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мужчина в подмосковном Солнечногорске отремонтировал четыре автомобиля, но, не получив от заказчика денег за свою работу, поджег машины. Подозреваемый задержан. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В полицию Солнечногорска поступило заявление от местного жителя о поджоге четырех его автомобилей, припаркованных в гаражах в поселке Андреевка.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 37-летний местный житель. Мужчина пояснил, что поджег транспортные средства, так как не получил от заявителя денег, обещанных ему за работу по ремонту этих автомашин", - сказала Петрова.

Ущерб превысил 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.

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