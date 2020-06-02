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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,4

Очаг залегал на глубине 99 км

БУХАРЕСТ, 2 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло во вторник в 14:12 (местное время совпадает с московским) в румынском уезде Бузэу (сейсмическая зона Вранча). Об этом сообщил Национальный институт физики Земли.

Очаг подземного толчка залегал на глубине 99 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью. Самое сильное землетрясение в этом году - магнитудой 5,2 - произошло 31 января на глубине 121 км, оно ощущалось и в Бухаресте.

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