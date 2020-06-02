В Ленинградской области горят 15 гаражей и сараев на площади 2,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали распространение огня, который охватил 15 гаражей и сараев в поселке Рощино в Ленинградской области на площади 2 500 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 16:34 мск объявлена локализация пожара на площади 2 500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице Тракторная, дом 15, поступила днем во вторник. Ранее в МЧС отмечали, что существует угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Данных о погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 30 человек и 12 единиц техники.

В новость внесены изменения (17:13 мск) - добавлена информация о локализации пожара.