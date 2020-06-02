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Суды Петербурга арестовали всех четырех задержанных по делу о растлении подростков

Лев Степанов и Станислав Жигулин пробудут под стражей до 30 июля, а Сергей Беликов и Сергей Поляк - до 29 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Суды в Санкт-Петербурге отправили в СИЗО четырех мужчин, задержанных по уголовному делу о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении подростков. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, последним в СИЗО отправлен Лев Степанов.

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"Кировский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Льва Степанова", - говорится в сообщении. В СИЗО он пробудет до 30 июля.

Еще один фигурант дела - Станислав Жигулин - также заключен по решению Кировского районного суда в СИЗО до 30 июля. Третий задержанный Сергей Беликов заключен в СИЗО по решению того же суда до 29 июля. Первым арестованным, как сообщалось ранее, стал Сергей Поляк, его отправили в СИЗО по решению Красносельского районного суда до 29 июля. В сообщениях пресс-службы судов отмечается, что всем четверым уже предъявлено обвинение.

О задержании группы лиц по делу о сексуальном насилии над подростками в полиции и СК сообщили в минувшие выходные. В отношении них возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 134 УК РФ ("Развратные, насильственные и иные действия сексуального характера"). Фигурантами уголовных дел стали четыре человека. Следователи считают, что с 2013 года их жертвами стали восемь подростков, устанавливаются также другие эпизоды преступлений.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСанкт-Петербург
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