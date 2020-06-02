Следователи проверят информацию об угрозах и поджоге машины главы телеканала в Воркуте

СЫКТЫВКАР, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Коми начали процессуальную проверку информации в СМИ об угрозах, поступивших главе местного телеканала в Воркуте Геннадию Князеву, и поджоге его машины. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

По данным следственного управления, в эфире одного из федеральных телевизионных каналов вышел репортаж о том, что неизвестные лица заблокировали в офисе директора воркутинского телеканала "ТВ Гало" Геннадия Князева и подожгли его машину. В сюжете сам Князев высказался о поступающих ему угрозах и связал это со своей профессиональной деятельностью.

"В Воркуте по информации СМИ об угрозах руководителю местного телеканала организована процессуальная проверка. Организованы проверочные мероприятия, в ходе которых следователи намерены выяснить причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Кроме того, по поручению руководства следственного управления инициирована передача в производство следователей СК РФ материалов уголовного дела, возбужденного органами полиции по факту поджога машины (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Коми, поджог был совершен в ночь на 1 июня, неизвестные подперли дверь, заблокировали выход из офиса телеканала и подожгли капот машины Renault Duster, стоящей во дворе. В апреле этого года Князев обращался в полицию по поводу прокола шин своего автомобиля, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ.