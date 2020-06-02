МВД просит установить надзор за Варварой Карауловой и запретить находиться вне дома ночью

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы 4 июня рассмотрит иск о постановлении административного надзора в отношении Варвары Карауловой, которая была условно-досрочно освобождена после попытки примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"4 июня в 15:30 мск Кунцевский суд Москвы рассмотрит административный иск к Варваре Карауловой о постановлении административного надзора. Уведомление происходило путем телефонного звонка из местного ОВД, административный иск нам не направлялся, копия не вручалась, что является нарушением", - сказал адвокат.

Административный истец - отдел МВД России по району Кунцево - просит суд установить административный надзор сроком до 27 апреля 2029 года, применив следующие ограничения: запретить пребывание вне места жительства с 22:00 до 06.00 мск, если это не связано с работой, а также обязать явкой в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц.