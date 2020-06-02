СК возбудил дело о невыплате денежных надбавок медикам в Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о невыплате денежных надбавок медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии. Как сообщила во вторник журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, об этом главе ведомства доложил в ходе оперативного совещания руководитель следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике.

"Обсуждая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, руководитель следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике доложил, что по обращениям медиков о невыплате положенных денежных средств в связи с работой с коронавирусными больными, недостаточным обеспечением их средствами индивидуальной защиты и другим вопросам, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказала Петренко.

По ее словам, это уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета.

Помимо этого руководитель следственного управления СК России по Республике Дагестан сообщил об обстановке в регионе, отметив снижение количества заболевших и нормализацию работы медицинских учреждений. В рамках отдельных процессуальных проверок по фактам нарушения прав медиков в регионе, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, выплатили положенные денежные средства.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин напомнил, что из указанных регионов поступало большое количество жалоб от медицинских работников, требовавших незамедлительной реакции", - сказала Петренко. Бастрыкин потребовал и впредь оперативно реагировать на все такие факты, добиваясь в установленном законом порядке устранения нарушений всех прав медперсонала.