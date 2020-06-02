Суд заочно арестовал главу "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукта" по делу о растрате 1 млрд рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт" Александра Хомякова, обвиняемого в растрате более 1 млрд рублей. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, Хомяков объявлен в международный розыск.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Хомякова Александра Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ. Объявлен в международный розыск 2 апреля", - сказала собеседница агентства.

Уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сумма ущерба от инкриминируемых Хомякову преступлений приблизительно составляет более 1 млрд рублей. "По делу проходят еще несколько лиц, в отношении которых следствие устанавливает все обстоятельства преступления", - отметила она.

По словам пресс-секретаря Басманного суда, Хомяков обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

"ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт" входит в группу ЛУКОЙЛ. Предприятие занимается поставками нефтепродуктов широкого ассортимента силовым государственным структурам, а также поставками топлива в рамках "северного завоза". Кроме того, "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт" поставляет нефть, добываемую ЛУКОЙЛом, на сторонние НПЗ.