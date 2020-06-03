В России с начала 2020 года произошло восемь аварий с маломерными судами

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Восемь аварий произошло в России с начала 2020 года с маломерными судами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на соответствующий запрос.

"В 2019 году на водных объектах РФ произошло 52 инцидента с маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России. С начала текущего года произошло восемь аварий с маломерными судами", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что всего на учете Государственной инспекции по маломерным судам состоят почти 1,5 млн судов. По сравнению с прошлым годом их число сократилось на 1,7%.

С целью минимизации рисков возникновения ЧП на водных объектах инспекторы ГИМС на регулярной основе проводят рейды, в ходе которых проверяют у судовладельцев права на управление маломерными судами, техосмотры, а также смотрят наличие регистрационных знаков на борту лодки. Особое внимание уделяется тому, чтобы пассажиры водного транспорта были в спасательных жилетах. Перед выходом на водные объекты необходимо проверять исправность судна и его укомплектованность в соответствии с нормами снабжения.

За прошедший год ГИМС МЧС России на водных объектах выявлено более 34 тыс. нарушений. "С начала текущего года возбуждено свыше 2,4 тыс. административных дел за выявленные нарушения", - сказали в пресс-службе.

К маломерным судам относятся судна, длина которых не превышает 20 м, а общее число людей на судне не должно превышать 12. При соблюдении данных условий это могут быть гидроциклы, моторные лодки, катера, гребные лодки, байдарки, надувные лодки, катамараны и парусные суда.