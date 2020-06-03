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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки

Эпицентр находился в 100 км к западу от села Никольское на острове Беринга

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в среду у берегов Камчатки в районе Командорских островов. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 100 км к западу от села Никольское на острове Беринга. Очаг залегал на глубине 17 км под морским дном. Угроза цунами в единственном населенном пункте на Командорах - селе Никольском Алеутского муниципального района - не объявлялась.

"Звонки в ЕДДС по поводу сейсмического события от граждан не поступали. Социального напряжения среди населения нет. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - рассказали ТАСС в ЕДДС Алеутского муниципального района.

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