Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

УФА, 3 июня. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии полностью оправдал бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, осужденных к 7 годам заключения за изнасилование коллеги. Наказание для третьего фигуранта дела - Павла Яромчука - снижено с 6 до 4 лет. Об этом сообщил ТАСС в среду адвокат Галиева Ренат Амирханов.

Кировский суд Уфы 26 декабря 2019 года приговорил за изнасилование дознавательницы бывших полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к 7 годам лишения свободы, Павла Яромчука - к 6 годам, также обязав их выплатить потерпевшей 3 млн рублей. Прокуратура просила ужесточить наказание, а также лишить подсудимых специальных званий.

"Галиева и Матвеева оправдали в полном объеме, Яромчука признали виновным, но снизили наказание с 6 до 4 лет. И снизили размер взысканного гражданского иска с 3 млн до 500 тыс. рублей, деньги выплатит Яромчук. Галиев и Матвеев уехали домой, все, они свободные люди", - сказал Амирханов.

Адвокат добавил, что оправданные получили право на реабилитацию за незаконное содержание под стражей и привлечение к уголовной ответственности.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Полицейские были арестованы 6 ноября 2018 года. В апреле 2019 года Яромчук по решению суда был переведен под домашний арест, аналогичная мера пресечения в мае была избрана двум другим фигурантам дела. Суд рассматривал дело с июля 2019 года, фигуранты не признали вину.