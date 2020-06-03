В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"В 05:50 мск на втором этаже четырехэтажного корпуса, в боксе номер 11 (инфекционный гепатит) произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 кв. м. В результате пациент 1981 года рождения получил смертельное отравление СО (продуктами горения)", - сказал представитель ведомства.

По данным ведомства, возгорание произошло в корпусе медучреждения по адресу: Миргородская улица, дом 3. Возгорание было ликвидировано персоналом больницы. "Силами пожарно-спасательной части, [прибывшей на место], проведена контрольная проливка", - сказал собеседник агентства.

По информации ГУ МЧС, в корпусе в момент ЧП находилось 274 пациента, в том числе 51 лежачий, а также 87 человек персонала.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что причиной пожара стало курение в постели. "Возникло тление постельных принадлежностей, в результате куривший пациент получил отравление продуктами горения. Он погиб", - сказал источник, отметив, что пациент находился в инфекционном боксе и проходил лечение от коронавируса.

О больнице

На Миргородской улице находится старый корпус больницы. Клиническая инфекционная больница имени Боткина была основана в 1882 году и является старейшим подобным учреждением Петербурга. В 2017 году на Пискаревском проспекте был возведен один из новых комплексов на 600 коек, куда переехала часть больницы с Миргородской улицы. В период пандемии больница является одним из ключевых учреждений, которое принимает больных, заразившихся коронавирусом. Места для этой категории пациентов выделены в корпусах на Пискаревском проспекте.