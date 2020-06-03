Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании

УФА, 3 июня. /ТАСС/. Прокуратура обжалует приговор Верховного суда Башкирии, который полностью оправдал бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, осужденных к семи годам заключения за изнасилование коллеги. Об этом сообщил ТАСС в среду старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Гузель Масагутова.

"Да, мы будем обжаловать приговор", - сказала Масагутова.

Кировский суд Уфы 26 декабря 2019 года приговорил за изнасилование дознавательницы бывших полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к семи годам лишения свободы, Павла Яромчука - к шести годам, также обязав их выплатить потерпевшей 3 млн рублей. Прокуратура просила ужесточить наказание, а также лишить подсудимых специальных званий. В среду Верховный суд республики оправдал Галиева и Матвеева и снизил срок лишения свободы для третьего фигуранта - Павла Яромчука с шести до четырех лет. Как сообщил ТАСС адвокат Галиева Ренат Амирханов, также снижен размер взысканного гражданского иска с 3 млн до 500 тыс. рублей, которые выплатит Яромчук.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Полицейские были арестованы 6 ноября 2018 года. В апреле 2019 года Яромчук по решению суда был переведен под домашний арест, аналогичная мера пресечения в мае была избрана двум другим фигурантам дела. Суд рассматривал дело с июля 2019 года, фигуранты не признали вину.