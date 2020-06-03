В Ижевске пятилетнюю девочку похитили на глазах у матери

ИЖЕВСК, 3 июня. /ТАСС/. В Ижевске пятилетнюю девочку на глазах у матери посадили в машину и увезли. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления СК РФ по Удмуртии.

Инцидент произошел 1 июня. По информации следствия, мужчина схватил ребенка, когда тот переходил с матерью дорогу, и скрылся с ним в неизвестном направлении.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ "Похищение человека". В настоящее время производятся допросы очевидцев, матери и родственников ребенка", - сообщили в СК.

Следователям уже удалось установить личность предполагаемого похитителя. К преступлению может быть причастен биологический отец девочки - родители не могут договориться, с кем будет жить дочь.