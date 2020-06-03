Уголовные дела создателя паблика "Омбудсмен полиции" Воронцова переданы в СК

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Уголовные дела, фигурантом которых является создатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, переданы в Главное следственное управление СК России по Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"По словам следователя, четыре дела Воронцова переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего проведения предварительного расследования в ГСУ СК России по Москве", - сказал адвокат "Правозащиты Открытки", представляющий его интересы.

Два дела в отношении Воронцова возбуждены за вымогательство. Так, 7 мая Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера. Получив от потерпевшего отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии потерпевшего у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фото являются порнографией. В связи с чем 28 мая было возбуждено третье уголовное дело - о распространении порнографии. Информация по четвертому делу уточняется.

Четвертое уголовное дело расследуется по статье 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов").

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