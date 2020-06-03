Создателя бренда "Довгань" Германа Лиллевяли объявили в международный розыск

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Следственные органы объявили в международный розыск создателя брендов "Довгань" и "Смак" Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хорошевского суда Москвы, который 5 июня рассмотрит вопрос о заочном аресте бизнесмена.

"Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск", - сказала собеседница агентства.

Хорошевский суд планировал рассмотреть вопрос о заочном аресте Лиллевяли 2 июня, но заседание было перенесено на 5 июня для предоставления дополнительных документов органами следствия. Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Лиллевяли в 1995 году основал ЗАО "Ликомп холдинг". Компания занималась развитием российских торговых марок "Довгань" и "Смак", а также финансовым и банковским бизнесом. В 2013 году бизнесмен создал инвестиционную компанию Financial Group, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже. Партнерами этой компании на российском рынке были компании "Анкор инвест" и "Столичная финансовая группа".

В мае 2020 года газета "Коммерсантъ" опубликовала материал, в котором говорилось об уголовном деле в отношении пятерых менеджеров среднего звена "Анкор инвеста", в том числе Владимира Михайлова и Артема Лаптева. По версии газеты, в отношении них было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в связи с хищением $150 млн у инвесторов. Как писал "Коммерсантъ", организатором этого преступления следователи считали Лиллевяли, который на момент выхода публикации находился на Кипре.