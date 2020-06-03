В мэрии Оренбурга проходят обыски

ОРЕНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Следователи проводят обыски в мэрии Оренбурга. Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя по взаимодействию со средствами массовой информации следственного управления СК РФ по области Радик Галимов.

"Следователи следственного управления СК РФ по Оренбургской области проводят обыски в администрации Оренбурга в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела", - сказал собеседник агентства, не уточнив, о каком именно деле идет речь.

Ранее следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц управления организации дорожного движения администрации Оренбурга и муниципального бюджетного учреждения "Центр организации дорожного движения" города.

По данным следствия, чиновники проявили недобросовестное отношение к службе, приняв работы по муниципальному контракту на сумму 8,2 млн рублей по установке дорожных ограждений. В рамках этого уголовного дела обыски и выемка документов на прошлой неделе прошли в управлении организации дорожного движения администрации Оренбурга и МБУ "Центр организации дорожного движения" города.