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В Подмосковье электричка сбила мужчину с двухлетней дочерью

Инцидент произошел на станции Детской

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Электричка сбила мужчину с двухлетней дочерью на станции Детской в Подмосковье. Ребенок выжил, мужчина погиб. Об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"3 июня примерно в 09:00 мск на станции Детской Ярославского направления Московской железной дороги мужчина 1979 года рождения, держа на руках свою двухлетнюю дочь, был травмирован электропоездом Фрязино - Москва. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, ребенок доставлен в медицинское учреждение", - сообщила Марковская.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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