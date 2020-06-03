В Подмосковье электричка сбила мужчину с двухлетней дочерью

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Электричка сбила мужчину с двухлетней дочерью на станции Детской в Подмосковье. Ребенок выжил, мужчина погиб. Об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"3 июня примерно в 09:00 мск на станции Детской Ярославского направления Московской железной дороги мужчина 1979 года рождения, держа на руках свою двухлетнюю дочь, был травмирован электропоездом Фрязино - Москва. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, ребенок доставлен в медицинское учреждение", - сообщила Марковская.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.