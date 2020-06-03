Суд продлил арест экс-главы ГУ МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 3 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшего начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, обвиняемого по одному из уголовных дел о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

"Арест продлен на три месяца, до 10 сентября", - сообщили ТАСС в суде.

Решение о продлении срока ареста принято также и в отношении другого фигуранта дела - бывшего подчиненного Мамонтова, главного государственного инспектора города по пожарному надзору Григория Терентьева. Уголовное дело Мамонтова и Терентьева Центральный районный суд начал рассматривать в декабре прошлого года.

По версии гособвинения, фигуранты дела, достоверно зная о многочисленных нарушениях противопожарной безопасности в "Зимней вишне", не приняли мер для проведения проверки. Их халатное отношение к служебным обязанностям и непроведение проверок привели к возгоранию здания, невозможности его потушить из-за неисправности системы пожаротушения и невозможности эвакуировать людей, поскольку аварийные выходы были закрыты. Также следствием выявлены факты хищения ими денежных средств с использованием служебного положения. Они обвиняются по ст. 160 ("Присвоение или растрата"), ст. 293 ("Халатность") и ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. Оба обвиняемых свою вину не признают.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.