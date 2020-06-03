Суд в Крыму арестовал на 30 суток украинского военного, задержанного на границе с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Добринскому сроком на 30 суток - до 1 июля", - сказала судья Валентина Камынина.

Адвокат Ислям Велиляев сообщил ТАСС, что защита Добринского намерена подать апелляцию в установленный законом срок.

В отношении Добринского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации"). По этой статье грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Добринский признал, что добровольно перешел границу и находился в состоянии алкогольного опьянения. Он также сообщил, что является военнослужащим 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Находился в трехмесячной командировке на границе с Крымом на охране железнодорожного моста и дамбы.

Во вторник центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Крыму задержан военнослужащий Украины Евгений Добринский, 1992 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, без документов, удостоверяющих личность. У него изъяли вещество растительного происхождения, предположительно, наркотики. Вещество отправлено на экспертизу.