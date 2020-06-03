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Неизвестный сообщил о "минировании" торговых центров и школ в Петербурге

По данным источника ТАСС, сообщения с угрозами поступили на электронную почту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Анонимный заявитель сообщил об угрозе взрывов в торговых центрах и школах в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Проверяются торговые центры и школы, анонимные сообщения пришли на электронную почту", - сказал собеседник агентства, не уточнив количество якобы заминированных объектов.

Торговые центры в Петербурге из-за пандемии коронавируса работают с ограничениями. В них открыты только аптеки и продуктовые магазины, а заведения общепита могут продавать еду только навынос, остальные отделы закрыты.

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