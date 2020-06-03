Под Саратовом осудили условно женщину, выбросившую новорожденную дочь на свалку

САРАТОВ, 3 июня. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу Саратовской области, оставившую новорожденную дочь на свалке, к двум годам заключения условно. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В ноябре прошлого года следователи возбудили уголовное дело в связи с покушением на убийство матерью новорожденного ребенка. Женщина родила дома без помощи медиков, а потом оставила девочку на улице. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения региона, ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

"Женщина признана виновной по статье 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка"). Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено, что в одном из сел Новобурасского района у женщины, находившейся в квартире знакомого, начались роды. После этого она вынесла новорожденную девочку на улицу и оставила на свалке с бытовыми отходами. Вернувшись домой, женщина рассказала мачехе о случившемся. Та незамедлительно сообщила об этом врачам, что и спасло ребенка - медики обнаружили младенца живым и госпитализировали его.