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В Москве около 20 деревьев упали из-за непогоды

Упавшее дерево привело к сбою в работе метро

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Несколько деревьев упали в Москве, одно из них стало причиной сбоя в работе столичного метро. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Около 20 деревьев и веток упали на территории Москвы из-за непогоды. Был поврежден автомобиль, и произошел сбой в работе метро", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Филевской линии столичного метрополитена между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" не было движения из-за упавшего на пути дерева.

Главк МЧС предупреждал о грозе и сильном ветре в среду в Москве.

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