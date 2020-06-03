В Туле пытались продать за 1 млн рублей подделку картины Шишкина под видом подлинника

ТУЛА, 3 июня. /ТАСС/. Полиция в Туле задержала трех подозреваемых в мошенничестве при продаже за 1 млн рублей картины неизвестного художника под видом подлинника кисти русского пейзажиста XIX века Ивана Шишкина. Об этом сообщила в среду пресс-служба управления МВД по Тульской области.

"Оперативными сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области установлены подозреваемые в продаже картины неизвестного художника под видом подлинника кисти Ивана Шишкина. Информация о продаже картины за 1 млн рублей была размещена на сайте бесплатных объявлений", - говорится в сообщении на сайте УМВД.

По данным пресс-службы, оперативники имели предварительные данные, что полотно не соответствует технике работы Шишкина, о чем продавцам было заведомо известно. "Тем не менее, они при подаче объявления и в дальнейших переговорах с потенциальными покупателями утверждали, что картина является подлинником работы мастера", - отметили в пресс-службе.

Подозреваемые задержаны в момент совершения сделки с покупателем, подготовленным полицейскими. "Картина направлена на исследование. Проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все детали и обстоятельства происшествия", - добавили в пресс-службе.