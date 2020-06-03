АВС: в штате Миссури застрелили капитана полиции в отставке во время беспорядков

ТАСС, 3 июня. Неизвестные застрелили бывшего начальника полиции небольшого города Молин-Эйкрс (штат Миссури) Дэвида Дорна во время беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом в среду сообщила телекомпания ABC .

По ее данным, 77-летний капитан полиции в отставке был убит во вторник, когда пытался предотвратить ограбление ювелирного магазина, с владельцем которого он дружил. Ранее в другом городе штата - Сент-Луисе - при стрельбе во время протестов были ранены четверо полицейских. Как подчеркнул в среду телеканал KTLA, во время беспорядков в США погибли не менее 11 человек.

В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, на данный момент задействованы 20,4 тыс. бойцов в 28 штатах и столичном округе Колумбия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.