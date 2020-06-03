В ДТП под Архангельском погиб один человек и пятеро пострадали

АРХАНГЕЛЬСК, 3 июня. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в одном из поселков Плесецкого района Архангельской области. В результате ДТП один человек погиб и пятеро пострадали, говорится в среду в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

"В Плесецком районе в поселке Савинский водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Mazda, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ под управлением несовершеннолетнего водителя 2003 года рождения, не имеющего права управления транспортным средством", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в результате аварии водитель автомобиля Mazda погиб на месте до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля ВАЗ и четверо его пассажиров 2002 и 2003 годов рождения получили травмы, сейчас они госпитализированы.