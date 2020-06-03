Еще один член банды Басаева пойдет под суд за нападение на военнослужащих в 1999 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении еще одного участника банды Басаева и Хаттаба за нападение на военнослужащих в Дагестане в 1999 году направлено в суд. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Мавлимберди Акбулатова - еще одного члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, - сообщили в СК. - Уголовное дело в отношении Акбулатова с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Республики Дагестан".

Он обвиняется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего), ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм") и ст. 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж").

По данным следствия, в середине июля 1999 года Акбулатов вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. С 7 по 24 августа 1999 года в составе банды боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 тыс. человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ. Они совершили массированный прицельный обстрел военнослужащих Вооруженных сил РФ, обеспечивавших общественную безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. В результате были убиты 33 человека, еще 34 пострадали.

По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски. За совершение этих преступлений с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к срокам от трех до 19 лет лишения свободы более 80 участников нападения, уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.