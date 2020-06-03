СМИ: россиянин пострадал во время стрельбы на рынке в Одессе

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Гражданин РФ пострадал во время стрельбы на одесском рынке "7-й километр". Об этом сообщило в среду агентство УНН со ссылкой на местную полицию.

По данным СМИ, после беспорядков на рынке были госпитализированы россиянин и гражданин Сирии, у которых диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и травматические пулевые ранения.

Конфликт, который перерос в стрельбу, произошел на рынке "7-й километр" в Одессе 2 июня. Открыто дело по статье Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников произошедшего.