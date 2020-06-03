Путин возмутился запоздалой реакцией властей на разлив нефтепродуктов в Норильске

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подверг жесткой критике ситуацию, при которой о разливе дизельного топлива в Норильске власти узнали из соцсетей, и поручил правоохранительным органам проверить, как шло информирование об этом ЧП.

Первая порция критики со стороны государства на совещании по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске была адресована красноярскому губернатору Александру Уссу, который завершил свое выступление с описанием данной проблемы словами "доклад закончил". "Чего доклад-то и закончил? - с раздражением переспросил Путин. - А что делать-то? Вы же губернатор!"

Президент России затем обратился к руководителю Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, собственник станции) Сергею Липину с вопросом, почему органы власти узнали о ЧП только через два дня после случившегося. "Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?" - возмутился Путин.

Липин, в свою очередь, заявил, что на предприятии руководствовались утвержденным планом ликвидации разлива нефтепродуктов и направили соответствующее оповещение.

"Но вот губернатор говорит о том, что [власти региона] узнали только через два дня, - заметил на это Путин. - Мне министр [по чрезвычайным ситуациям Евгений] Зиничев тоже докладывал, что и МЧС не было осведомлено о том, что происходит".

"Владимир Владимирович, ну, информация в соответствии с планом была передана", - заявил глава предприятия.

"Передана? Ну хорошо, - подытожил Путин. - Мне придется попросить соответствующие контролирующие и правоохранительные органы разобраться, что там от кого было передано, куда передано, и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с соответствующими инструкциями действовать как полагается".

В свою очередь, глава МЧС на совещании подтвердил, что о ЧП в ведомство было доложено только спустя два дня после происшествия. "Только 31 мая у нас появилась информация, время все зафиксировано. Здесь сложно будет опровергать", - сказал министр.

Оценка МЧС

Президент также потребовал от главы МЧС доложить о ситуации в Норильске.

"29 мая около 9 часов утра по московскому времени в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ номер три в Норильске, Красноярский край, на промышленную площадку Надежденского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива, часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная, значительная часть", - констатировал глава государства.

Путин потребовал от Зиничева "доложить о ситуации, которая сложилась на данный момент времени, о причинах этого чрезвычайного происшествия и о предложениях".

Ликвидация последствий

Президент также дал поручение немедленно проработать вопрос ликвидации последствий нефтепродуктов в Норильске.

"При разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее. Надо это сделать оперативно, как можно быстрее, прямо сейчас", - сказал он.

В ходе совещания президент поинтересовался мнением министра природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкина и министра энергетики Александра Новака, каким образом можно ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов и кто конкретно может решить эту задачу. По оценке Минприроды, наибольшей квалификацией обладают специалисты МЧС и Минобороны. В свою очередь Новак выразил готовность обратиться за помощью к крупнейшим нефтяным компаниям, которые с учетом их опыта могли бы оказать поддержку и помощь в ликвидации последствий.

Глава государства также потребовал доклада от руководителя предприятия, где произошел инцидент.