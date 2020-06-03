Двух фигурантов дела "Черного блока" отпустили из СИЗО под домашний арест

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест двух участников националистического движения "Черный блок", обвиняемых в экстремизме, участии в массовых беспорядках и хулиганстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в отношении Комарницкого и Спорыхина", - сказала собеседник агентства.

Предполагаемый лидер группы Владимир Комарницкий и Дмитрий Спорыхин свою вину не признают. Двое других обвиняемых - Дмитрий Трофимов и Виктор Никитин - полностью признали вину. Обвиняемый Артем Воробьев частично признал вину в хулиганстве. Следующее судебное слушание по делу назначено на 15 июня.

Трое потерпевших ранее заявили гражданские иски к Комарницкому, Никитину, Воробьеву и Трофимову, попросив возместить имущественный вред в размере 16,5 тыс. рублей, а также потребовали 1 млн рублей компенсации морального вреда. Потерпевшие - девушки, на которых, по версии следствия, напали фигуранты дела, приняв их за лесбиянок.

Дело "Черного блока"

На скамье подсудимых находятся Владимир Комарницкий, Дмитрий Спорыхин, Артем Воробьев, Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов. Комарницкому вменяются создание экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), публичные призывы к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ), призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ) и возбуждение ненависти либо вражды в двух эпизодах (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Другие фигуранты дела в зависимости от роли обвиняются в соучастии в этих преступлениях.

По версии следствия, в 2015 году Комарницкий и Спорыхин в соучастии с иными лицами создали экстремистское сообщество, а также привлекли к его деятельности других участников с целью осуществления публичных призывов к экстремистской деятельности.

Кроме того, Комарницкий, согласно выводам следствия, лично участвуя в массовых мероприятиях, публично оправдывал противоправную деятельность, связанную с проявлениями экстремизма и терроризма, осуществлением насильственных действий.