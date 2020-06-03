Путин одобрил введение в Норильске ЧС федерального уровня

На совещании по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае глава МЧС Евгений Зиничев заявил о необходимости признать ситуацию чрезвычайной федерального уровня. "Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен", - отреагировал Путин.

Президент также поручил Зиничеву "как можно быстрее организовать работу, связанную с предотвращением дальнейших негативных форм влияния на окружающую среду".

"Конечно, ключевой вопрос - утилизация собираемых нефтепродуктов", - указал президент и поинтересовался, как быстро Зиничев сможет предоставить предложения на этот счет. Министр пообещал представить доклад "завтра" [4 июня]. "Хорошо, послезавтра [5 июня] мне доложите", - потребовал глава государства.

Министр пояснил, что введение режима ЧС позволит привлекать к ликвидации последствий разлива топлива силы и средства федеральных органов власти, а также проводить закупки у единого поставщика и .обеспечить весь набор преференций, которые в этот момент могут быть.

"А что касается предложений возложить (ликвидацию последствий) на МЧС, мы понимаем, что на это понадобятся очень серьезные ресурсы для министерства в том числе", - отметил министр.

Зиничев подтвердил президенту, что о ЧП в МЧС доложили 31 мая, спустя два дня. "Мы собрали первичную информацию. Только 31 мая у нас появилась информация, время все зафиксировано. Здесь сложно будет опровергать", - сказал министр.