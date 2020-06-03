Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

29 мая легковой автомобиль врезался в резервуар с топливом на ТЭЦ в Норильске. Произошла разгерметизация резервуара и начался пожар. Пострадавших и погибших не было. Возгорание ликвидировали в тот же день. При этом прокуратура Красноярского края начала проверку.

На работу ТЭЦ возгорание не повлияло, поскольку она работает на газе.

30 мая в СК сообщили о проверке из-за разлива нефтепродуктов. По предварительным данным, разлилось около 20 тыс. тонн топлива на площади около 350 кв. м. В тот же день стало известно, что дизельное топливо с места разлива попало в водоемы, в частности, в реку Далдыкан.

3 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. Она также сообщила, что в грунт попали около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в водные объекты - порядка 15 тыс. тонн.