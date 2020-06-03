Новак: нефтяники могут содействовать в устранении последствий разлива дизеля в Норильске

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак планирует сегодня попросить нефтяников оказать содействие в ликвидации последствий от разлива дизельного топлива на Надеждинском заводе в Норильске. Об этом он сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

"Что касается ликвидации аварии, я готов переговорить с нашими нефтяными компании, которые ранее могли сталкиваться с такой ситуацией. Возможно, у них есть опыт, (они могут) оказать содействие и поддержку в реализации мероприятий ликвидаций последствий", - сказал он.

Глава государства заявил, что это нужно сделать немедленно.

Новак добавил, что возникшая ситуация не влияет на работу энергетики Норильского промышленного региона поскольку снабжение электростанции происходит за счет газа, а дизельное топливо является резервным.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось более 21 тыс. тонн топлива.

Генеральная прокуратура России взяла под особый контроль проведение проверки в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли") и ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод").