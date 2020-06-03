В Норильске задержали начальника цеха ТЭЦ-3 по делу об утечке нефтепродуктов

"В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК", - отметили в ведомстве. В Генпрокуратуре подчеркнули, что по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли") и ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод").

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан в Норильске по делу об утечке нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре добавили, что по факту ЧП возбуждено третье уголовное дело - по ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").

В Генеральной прокуратуре напомнили, что генеральному директору АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", которое эксплуатирует ТЭЦ-3, объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов. Территориальному управлению Росприроднадзора поручено провести на предприятии внеплановую проверку. "По поручению президента РФ ситуация находится под особым контролем Генеральной прокуратуры", - заключили в ведомстве.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось более 21 тыс. тонн топлива. При этом компания сообщила об аварии в федеральные ведомства 31 мая.

Ранее в среду на совещании по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае глава МЧС Евгений Зиничев заявил о необходимости признать ситуацию чрезвычайной федерального уровня. Президент России Владимир Путин поддержал данное предложение.