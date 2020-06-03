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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Эксперты не выявили попадания нефтепродуктов из резервуара норильской ТЭЦ в Карское море

Сейчас специалисты исследуют образцы морской воды, чтобы сделать окончательные выводы

НОРИЛЬСК, 3 июня. /ТАСС/. Специалисты не зафиксировали попадания нефтепродуктов в Карское море из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, сообщил журналистам в Норильске вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива. Возгорание не оказало влияние на работу станции.

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"Я дважды с участием сотрудников компании, МЧС, природоохранных структуры облетал территории. Нами визуально не фиксировалось попадание нефтепродуктов ниже боновых заграждений [на реке Амбарная]", - сообщил Цыкалов, отвечая на вопрос о возможности попадания нефтепродуктов в Карское море. Он отметил, что заградительные сооружения были поставлены достаточно эффективны. По его словам, окончательный вывод о том, что нефтепродукты не попали в море можно будет сделать после лабораторного анализа.

В настоящее время к ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива.

На месте разлива произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезли на временное хранилище.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.

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РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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