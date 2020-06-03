Дело о халатности органов опеки возбудили после изъятия детей из оренбургской семьи

ОРЕНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Оренбургской области после инцидента с семьей из поселка Тюльпанный, у которой полиция и представители органов опеки изъяли детей. Ход расследования на контроль взяла прокуратура области, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

Как пояснили в пресс-службе, поводом для возбуждения дела стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей специалистами системы профилактики.

"Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"), ход его расследования контролирует прокуратура Оренбургской области", - сказали в пресс-службе.

25 мая 2020 года на основании постановления главы Домбаровского района из-за угрозы обрушения потолочного перекрытия в доме у семьи из поселка Тюльпанный, где воспитываются пятеро детей, изъяли четверых. В местных СМИ появилось видео, на котором снят момент изъятия детей. У женщины силой отнимают плачущих малышей, надевают наручники матери, которая отказалась отдавать их пришедшим в дом полицейским и представителям органов опеки. Позже суд оштрафовал ее за неподчинение требованиям полиции.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разобраться в ситуации, оказать помощь с обустройством жилья и трудоустройством отца. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии под надзором медиков.

По данным УМВД, женщина ранее три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а дом, в котором она проживает с детьми, непригоден для жилья. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области намерена оказать семье необходимую психологическую и юридическую помощь.