Суд не будет рассматривать кассацию ГП на приговор Захарченко, осужденному на 12,5 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Верховный суд отказал в рассмотрении кассационного представление Генеральной прокуратуры по делу бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, осужденного на 12,5 года колонии за взяточничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В передаче дела для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции суда отказано", - сказали в суде.

Кассационное представление по делу было подано в Верховный суд заместителем генерального прокурора Виктором Гринем.

Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. При этом суд первой инстанции оправдал Захарченко по одному из двух вмененных ему эпизодов взяточничества - о получении $800 тыс. В октябре прошлого года Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.