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Следователи задержали опекуна девочки, найденной с истощением в Брянске

В рамках расследования уголовного дела будут проведены судебные экспертизы

ТАСС, 3 июня. Следователи задержали опекуна семилетней девочки, которая была найдена в одном из домов Брянска в состоянии истощения. Решается вопрос о выборе меры пресечения для задержанной, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Брянской области.

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"Задержана опекун потерпевшего ребенка, она допрошена по обстоятельствам произошедшего, с ее участием проведена проверка показаний на месте, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что следователи ходатайствуют перед судом об избрании меры пресечения в отношении опекуна и ответственного должностного лица органа опеки и попечительства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Брянской области проводит проверку в связи с доведением до истощения семилетней девочки. По предварительным данным, ребенка нашли в частном доме в Брянске, где она проживала с приемными родителями, злоупотребляющими алкоголем. Ребенок был одет в грязную одежду, в доме не было еды, взрослые отсутствовали. Сейчас девочка находится в больнице.

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