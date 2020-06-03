Обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму арестовали на два месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Суд в Крыму арестовал до 1 августа обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Ленинского районного суда.

"Суд, проверив представленные материалы и заслушав участников процесса, удовлетворил заявленное ходатайство и постановил избрать в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и п. "в" и "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - по 1 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Шестилетняя девочка пропала 31 мая после того, как отец взял ее на рыбалку. На следующий день ее тело обнаружили в Северо-Крымском канале. По данным Следственного комитета, отец после распития алкоголя с друзьями на берегу канала отпустил дочку со своим приятелем, который вызвался проводить ее домой. Отец девочки был задержан в понедельник по подозрению в оставлении в опасности, а его приятель на следующий день.

Подозреваемый признался в совершении преступления. Эксперты также установили, что смерть девочки наступила от утопления, сообщается в пресс-релизе. 39-летнему подозреваемому предъявлено обвинение в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера и убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.