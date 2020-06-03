Защитные системы на ТЭЦ в Норильске не сработали из-за мощного выплеска топлива

НОРИЛЬСК, 3 июня. /ТАСС/. Защитные системы не сработали при утечке топлива на ТЭЦ-3 в Норильске из-за мощного выплеска топлива из поврежденного резервуара. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

"В результате внезапной просадки свай под фундаментом хранилища дизельного топлива, произошла разгерметизация этого хранилища. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн топлива. <…> Из-за того, что сила этого выплеска была достаточно мощной и происходило это быстро, защитные сооружения не смогли отреагировать, дизельное топливо попало на близлежащую площадь", - сказал Дяченко, добавив, что затем топливо попало в ручей, который впадает в реку Амбарная.

Ранее Дяченко так сообщал, что информация о ЧП была оперативно передана в ГО и ЧС Норильска, который передал информацию в краевое управление МЧС, а НТЭК приступил к работам по ликвидации последствий аварии.

В настоящее время к ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте разлива произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.